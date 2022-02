Dolore e rabbia a Floridia ai funerali di Simone Insolia trovato morto in casa

Dolore e rabbia questa mattina a Floridia ai funerali di Simone Insolia, il giovani di 33 anni, trovato morto nella sua abitazione di via Rizza. Secondo quanto si è appreso, Insolia sarebbe deceduto di morte naturale. Sarebbe stata la madre a fare scattare l'allarme, accorgendosi che il figlio era morto. Simone fino alla mezzanotte tra il 25 e 26 febbraio era vivo. La vittima - sempre secondo indiscrezioni - prendeva degli anti depressivi. Per gli investigatori potrebbe essere stata una dose eccessiva di pasticche a bloccargli il cuore. Oggi tanti gli amici che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Simone, oltre ai genitori e la sorella, che non riescono a farsi una ragione per una morte assurda e che forse poteva essere evitata. Il rito funebre è stato celebrato da don Ambrogio, parroco a Santa Lucia. Il sacerdote ha avuto parole di conforto per la famiglia e che 'Simone verrà accolto dall'amore di Dio'.