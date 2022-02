U zu Giovanni compie 100 anni, Aliminusa festeggia il suo compleanno

Il Comune di Aliminusa ha festeggiato Giovanni Bonadonna, che ha compiuto 100 anni, dopo la celebrazione della messa officiata nella Chiesa Madre di San'Anna "U zu Giovanni - ha detto il sindaco Michele Panzarella - è il custode della memoria del passato in cui affondano le radici del presente.

È un prezioso patrimonio da custodire.

Ho voluto che tale evento non passasse inosservato e sono felice di avere trascorso questo momento assieme alla comunità di Aliminusa e a tutta la famiglia di nonno Giovanni che è fonte inesauribile di energia e di allegria. Una voglia di vivere eccezionale che trasmette a tutto il paese e ci fa ben sperare per il futuro."