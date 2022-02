Covid, altri due decessi nel Ragusano: i morti salgono a 488

Altri due morti per Covid nel Ragusano; sono due uomini di Modica, di 88 e 75 anni, il primo vaccinato con due dosi, il 75enne non vaccinato. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, sale a 488. Le persone positive al Covid, nel rapporto Asp del 27 febbraio, sono 4137: 4063 in isolamento domiciliare, 50 ricoverati in ospedale, 24 nella Rsa del Maria Paternò Arezzo di Ibla. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 99, Chiaramonte Gulfi 56, Comiso 402, Giarratana 37, Ispica 279, Modica 793, Monterosso Almo 27, Pozzallo 331, Ragusa 831, Santa Croce Camerina 175, Scicli 298, Vittoria 735.