Rubano materiale per la messa nella Cappella dell'ex ospedale di Catania

Un 43enne è stato denunciato per furto dai carabinieri di Catania. Nella scorsa serata è arrivata al 112 una telefonata da parte di un residente che ha segnalato la presenza di tre persone intente a scavalcare la recinzione dell’ex ospedale Ferrarotto.

Sopraggiunti in via Salvatore Citelli i carabinieri hanno trovato un uomo al di fuori della recinzione intento a ricevere del materiale da altri due complici che si trovavano all’interno dell’ospedale. Non appena si è avveduto della presenza dei militari il 43enne si è dato alla fuga correndo in via Anastasio, dove poco dopo è stato raggiunto e fermato nonostante il tentativo di dimenarsi . Era in possesso di arnesi da scasso.

Nel frattempo un secondo equipaggio è intervenuto nei pressi del punto di accesso alla vasta struttura ormai in disuso per rintracciare i due complici che si sono dati precipitosamente alla fuga abbandonando a terra una bibbia da messale, un leggio in legno, una tovaglia da cerimonia e un’acquasantiera in marmo, portati via dopo aver forzato la porta della cappella.