Modica, libro sul coronavirus nel sabato letterario del Caffè Quasimodo

“Lockdown prima linea virale. Esperienze dal fronte ed emozioni da casa”: è questo il titolo del libro che sarà presentato nel primo “sabato letterario” di marzo del Caffè Quasimodo, programmato in collaborazione con la FIDAPA di Modica, e che si terrà alle ore 18 nell’Auditorium del Palazzo della Cultura il 12 marzo, nel quadro della XVI Stagione culturale 2021-22 del circolo culturale modicano.

La serata, che sarà coordinata da Maria Monisteri, assessore alla cultura della città, si aprirà con i saluti del sindaco di Modica, Ignazio Abbate, della Presidente della FIDAPA, Giovanna Drago, e di Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo.

Del libro parleranno Angelo Aliquò, Direttore Generale dell’ASP 7 di Ragusa e scrittore, Raffaele Elia Direttore Sanitario dell’Azienda, Pietro Bonomo, Presidente dell’AVIS di Ragusa e Maria Antonietta Di Rosolini, Direttore del reparto di Malattie infettive di Ragusa.

«Questo libro che abbiamo il piacere di presentare – dichiara Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo – rivela già nel titolo la sua natura esperienziale offrendosi al lettore come un ventaglio nel quale si succedono emozioni, sentimenti, disagi, reazioni e paure causate dal tempo della pandemia e di cui gli operatori sanitari sono stati i primi testimoni a percepirne la drammatica realtà; tutti, comunque, siamo stati testimoni del massiccio progresso della morte che ha avuto luogo sotto i nostri occhi.

Nei mesi peggiori della crisi sono fioccati diari, analisi, libri scientifici, saggi filosofici e sociologici, racconti, fiabe anche per bambini, raccolte di poesie, a pure questo libro – prosegue Pisana - entra a pieno titolo in questa letteratura sul coronavirus, che è stata il grande romanzo globale di un tempo che ci messo di fronte alla vita nella sua precarietà e nella sua rinascita».