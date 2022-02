Consiglio generale Femca Cisl sull'area industriale di Siracusa

“La crisi economica non diventi il cavallo di battaglia di politici arrembanti alla ricerca di consenso. L’area industriale siracusana ha bisogno di grande attenzione visto il suo peso economico e occupazionale che continua a rivestire. ”È questo il messaggio lanciato da Alessandro Tripoli, segretario generale della Femca Cisl Ragusa Siracusa, durante il consiglio riunito alla presenza del segretario generale della Cisl siciliana, Sebastiano Cappuccio, del segretario della Femca Sicilia, Stefano Trimboli, e del segretario della Ust, Vera Carasi.

Un consiglio generale riunito alla vigilia del rinnovo delle RSU nelle realtà industriali locali e che è servito a fare il punto della situazione alla presenza dei tanti candidati presenti e dei due componenti della segreteria provinciale Gianlcuca Agati e Antonino Di Rosa.

Grande attenzione sul dialogo e sul confronto costruttivo con le aziende. Da qui la necessità di preparazione, competenza e continua formazione dei rappresentanti sindacali sulle dinamiche aziendali, soprattutto nel campo della sicurezza.

Critico nei confronti di molti interlocutori del sindacato, Sebastiano Cappuccio, che ha rimarcato come molti di loro, che si fregiano di poter risolvere la situazione di crisi, non sappiano neanche quali siano i contenuti degli argomenti trattati, compreso il Pnrr.

Conclusioni affidate a Vera Carasi e Stefano Trimboli che hanno ribadito quanto sia forte l’appartenenza ad un sindacato fatto di valori e protagonista nei luoghi di lavoro grazie alla presenza delle Rsu.