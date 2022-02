Basket, in serie B prova maiuscola della Virtus Kleb Ragusa: al Pala Padua battuta la Partenope Sant'Antimo

Con un secondo tempo di grande autorità la Virtus Kleb Ragusa si impone sulla Geko Psa Sant’Antimo per 90-70, conquistando anche la differenza canestri. Partita giocata ad altissimi ritmi tra le due compagini di gioco che ha visto alla fine gli iblei prevalere sovvertendo la differenza canestri dell’andata.

Prima dell’inizio del match la Virtus Kleb Ragusa insieme alla squadra ospite hanno voluto lanciare un messaggio di condanna alla guerra. Nel corso dell’inno nazionale le squadre, gli staff tecnici e il pubblico hanno portato avanti la mano destra e con la mano aperta in segno di Stop hanno voluto mandare il messaggio affinché sia fermata prima possibile la guerra in Ucraina.

Match combattuto nelle battute iniziali. San’Antimo si presenta con le certezze Cantone e Maggio (ampiamente in doppia cifra ai 20’) a scardinare la difesa iblea. La Virtus Kleb si affida invece alla mano calda di Picarelli, che firma il sorpasso: 6-5 al 3’. Messa la testa avanti, i biancoblu lasciano nuovamente spazio ai campani che approfittano di due palle perse e piazzano il break di 9-0 che costringe Bocchino al minuto di sospensione. Rotondo da sotto interrompe la fiammata degli ospiti (8-16 il punteggio) e Da Campo e Picarelli riducono il gap. Cantone ricaccia ancora indietro la Virtus Kleb ma Picarelli si alza da 3 ed il tabellone dice -1 (17-18). I 5 personali di Maggio ritardano l’aggancio dei siciliani (17-23) che al primo gong sono sotto di due lunghezze.

Le squadre si sfidano a viso aperto. Le bombe di Cantone e Coviello sembrano riportano l’inerzia in mano ai campani che però non riescono più a scappar via. Con caparbietà la Virtus Kleb azzera il gap con Ianelli (32-32 al 14’) e nel finale del tempo, spinti dalle giocate di Chessari, vanno in vantaggio (49-48).

I siciliani alzano l’intensità difensiva e proseguono da dove avevano lasciato. Da Campo e Sorrentino incrementano il parziale aperto dal play in casacca numero 1 (11-0) per il

55-48. Gli ospiti provano a reagire ma non trovano la stessa intensità del primo tempo ed i ragazzi di Bocchino prendono il largo, ritrovando anche gli ottimi spunti di Da Campo

(68-59 al 30’).

Stefanini da 3 apre l’ultima frazione di gioco che parla distintamente ragusano. Capitan Sorrentino e compagni serrano le maglie difensive e incrementano il punteggio (80-59 al 35’’). Cantone dalla media muove la retina partenopea, rimasta immobile per parecchi minuti, ma Sant’Antimo è troppo lontano per difendere anche la differenza canestri (che era di 13 punti). Le triple di Sorrentino e Picarelli mettono in ghiaccio la vittoria.

«Voglio fare un plauso ai miei giocatori - ha dichiarato coach Antonio Bocchino - per l’intensità e la lucidità che hanno messo in campo, senza mai risparmiarsi. Il Sant’Antimo è una squadra ben allenata, che esprime una buona pallacanestro. A tratti ci hanno messo in difficoltà, soprattutto nei primi due quarti, ma la nostra forza è stata non smettere mai di lottare e non abbatterci ai primi ostacoli».

VIRTUS KLEB RAGUSA – PARTENOPE SANT’ANTIMO: 90 – 70

Parziali: 23-25; 49-48; 68-59

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 13, Incremona ne, Da Campo 14, Rotondo 8, Simon, Ianelli 10, Sorrentino 14, Stefanini 7, Salafia, Canzonieri 2, Picarelli 22, Festinese ne

Coach Bocchino

PARTENOPE SANT’ANTIMO

Puca, Buono 6, Battaglia 1, Coviello 7, Ochoa ne, Anaekwe 7, Verrazzo 2, Cantone 17, Maggio 18, Cena 12

Coach Origlio

Arbitri: Chiarugi - Cirinei