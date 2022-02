Sinalp Sicilia, nasce il sindacato lavoratori immigrati

In un mondo in piena crisi di valori etici e morali, di condivisione e collaborazione, e dopo due intensi anni di pandemia che ha sconvolto il nostro tessuto economico e sociale, anche il mondo sindacale è in grande affanno e difficoltà.

Fronteggiare le ingiustizie nel mondo del lavoro, sia privato che pubblico, in un contesto così difficile, diventa sempre più complesso e richiede una preparazione culturale e normativa sempre più elevata e più qualificata.

In questo difficile contesto il Segretario Regionale del Sinalp Sicilia Andrea Monteleone, con i dirigenti regionali Giorgio Calì e Sabrina Tevere, ha inaugurato l'apertura della nuova sede Regionale dello S.L.I. Sinalp, il sindacato dei Lavoratori Immigrati con a capo il dirigente sindacale Martin Baah.

L'apertura della nuova sede dello SLI di via Mendola 46 Palermo, nasce dalla volontà della Direzione Regionale del Sindacato di entrare a far parte, in maniera sempre più incisiva, del tessuto sociale di questa Regione straordinaria, che se da un lato riesce a produrre, anche in piena crisi sociale e sanitaria, economia e sviluppo, dall’altro è da sempre storicamente attenta alle dinamiche sovranazionali in grado di creare interazione e crescita economica.