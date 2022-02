Commissione nazionale Antimafia per due giorni a Caltanissetta

La commissione nazionale Antimafia, presieduta da Nicola Morra, a Caltanissetta per sentire i vertici delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della Procura sullo stato del contrasto alla criminalità organizzata.

La delegazione si è riunita in Prefettura dove al momento sono in corso le audizioni del prefetto Chiara Armenia, del questore Emanuele Ricifari, del capo centro della Dia di Caltanissetta, il colonnello Giuseppe Ialacqua, e dei comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, i colonnelli Vincenzo Pascale e Stefano Gesuelli.

Seguiranno le audizioni con i vertici di Procura e Corte d'Appello. Domani saranno sentiti alcuni giornalisti, il sindaco di Gela e il presidente dell'associazione antiracket.