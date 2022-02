Incidente stradale autonomo questa mattina a Solarino. Una Fiat Panda di Poste Italiane è finita contro un ponteggio di una palazzina in corso di restauro. Nessun ferito ma tanta paura. Il conducente della vettura non si sarebbe fermato allo stop finendo così la sua corsa contro il ponteggio. Per l'automobilista solo una buona dose di paura. L'incidente autonomo si è verificato in via Vittorio Veneto.