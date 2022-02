Covid, nel Ragusano diminuiscono i positivi al virus ma c'è un altro morto

Ancora un morto per Covid nel Ragusano. Si tratta di un uomo di Modica, 79 anni, vaccinato con due dosi, morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Il numero dei morti sale a 489. Le persone positive al Covid nel Ragusano diminuiscono e sono 4010: 3934 in isolamento domiciliare, 52 ricoverati in ospedale, 24 nella Rsa Covid del Paterò Arezzo di Ibla. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 95, Chiaramonte Gulfi 59, Comiso 385, Giarratana 37, Ispica 264, Modica 781, Monterosso Almo 28, Pozzallo 324, Ragusa 798, Santa Croce Camerina 172, Scicli 314, Vittoria 687.