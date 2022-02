Modica, la bandiera dell'Ucraina donata al Comune dagli studenti di Euroform

Una serie di iniziative simboliche a favore dell’Ucraina e del suo popolo martoriato dalla guerra. Il Comune di Modica, in collaborazione con scuole, privati cittadini, associazioni e Chiesa, sta organizzando diversi eventi che coinvolgano e sensibilizzino la popolazione su questo delicato tema. Già dalla scorsa settimana Palazzo S.Domenico colorato di giallo e blu per testimoniare la vicinanza della Città alla numerosa comunità ucraina residente nel territorio. Da oggi anche una bandiera ucraina sventola su palazzo di Città. E’ quella realizzata dagli studenti della Scuola dei Mestieri Euroform che hanno voluto donarla al Comune in modo che possa sventolare sulla Città fin quando non finirà questa guerra. “Un bellissimo gesto simbolico – commenta il Sindaco – che ho accettato con grande onore perché frutto dell’idea e del lavoro di ragazzi che rappresentano il nostro futuro e che hanno preso una posizione forte su questa crisi internazionale. Ringrazio gli studenti del corso di sarto stilista di Euroform, il loro coordinatore Fabrizio Minardo e il responsabile di sede Rosario Salamone per questa donazione”. Frattanto si moltiplicano gli eventi. Sabato 5 marzo sarà ancora il mondo della scuola protagonista grazie al Comitato Studentesco La Macchia che ha organizzato un sit in pacifico dalle 16:00 alle 18:00 con la partecipazione di membri della comunità ucraina modicana, di associazioni di volontariato e di tanti studenti che manifesteranno la loro contrarietà a ogni azione volta a sopprimere la libertà di un intero popolo. Sempre sabato sera alla Domus S.Petri il mondo parrocchiale modicano si riunirà per discutere e programmare iniziative pubbliche, raccolte di fondi e canali umanitari per aiutare i profughi in fuga dal loro Paese. “Il Comune di Modica sarà vicino ad ogni tipo di iniziativa di questo genere” garantisce il Primo Cittadino modicano.