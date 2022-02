Palermo, accusò malore durante gara di calcetto: morto dopo 18 giorni

Non ce l'ha fatta Nicola Basile, il 39enne che aveva accusato un malore improvviso lo scorso 12 febbraio durante una partita di calcio a 5 della sua Avis Capaci contro il Palermo Futsal. L'uomo è morto oggi all'ospedale Villa Sofia, a Palermo, dove era ricoverato. Trasportato d'urgenza in ospedale, dopo il primo soccorso offerto dai compagni e dai medici in campo, Basile era stato operato alla testa il 13 febbraio e il giorno seguente, ma non aveva risposto positivamente agli interventi finendo in terapia intensiva. Sedici giorni dopo il malore, la tragica notizia: il giovane è deceduto e lascia moglie e quattro figli. "La Delegazione Provinciale di Calcio a 5 Palermo si stringe attorno alla società dell'AVIS capaci C5 per la tragica perdita di Nicola Basile - si legge in una nota di cordoglio sui social della delegazione provinciale calcio a 5 di Palermo - Siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile".