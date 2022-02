Palermo, vandalismo e furto al Liceo Linguistico “Ninni Cassarà”

«La notizia che la scorsa notte il liceo linguistico “Ninni Cassarà” di Palermo è stato vittima dell’ ennesimo episodio di effrazione, vandalismo e furto, ci riempie di sdegno e di amarezza. In un momento così delicato per le scuole che vede i dirigenti scolastici e tutta la comunità scolastica impegnati sul fronte dell’emergenza pandemica con un enorme carico di responsabilità e lavoro, si aggiunge una violenza così pesante e reiterata che desta certamente inquietudine e sconforto». Lo afferma Valentina Chinnici, consigliera comunale e capogruppo di “Avanti Insieme”al Comune di Palermo, vicepresidente nazionale C.I.D.I. (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti),

«È la volta di fare sentire davvero il sostegno e la solidarietà alla dirigente, la professoressa Daniela Crimi, a tutta la comunità scolastica e alle famiglie del Liceo – prosegue la Chinnici - , provvedendo con urgenza, da parte della Città Metropolitana, all’installazione di telecamere, come anche a una maggiore cura e sorveglianza regolare della zona. Il Liceo Cassarà è, infatti, presidio di Cittadinanza che va tutelato e valorizzato da parte delle istituzioni, la cui presenza va fatta sentire concretamente anche nel territorio in cui insiste la scuola».