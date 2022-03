A seguito di indagini, gli agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato una donna di 30 anni, di Crotone, per il reato di truffa on line.

La stessa, utilizzando una nota piattaforma social, aveva venduto un trattore ricevendo la somma di 2.900 euro dall’acquirente che, però, non ha mai ricevuto l’oggetto acquistato.