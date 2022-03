Controlli anticrimine a Siracusa: quattro denunciati

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio a Siracusa ed hanno identificato 40 persone e controllato 35 veicoli.

Nell’ambito dei controlli effettuati, gli agenti hanno denunciato 4 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale ed assenti al controllo.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato in via Santi Amato ed in viale Dei Comuni, note piazze di spaccio, 0,50 grammi di crack e 0,75 di hashish.