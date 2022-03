Ragusa, all'ospedale Giovanni Paolo II fuori servizio 8 ascensori su dieci

La segnalazione arriva da diversi pazienti che, nella giornata di lunedì, si sono dovuti recare all'ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti clinici, visite di controllo, esami radiografici. Tutti sono stati costretti ad una sorta di "caccia al tesoro" alla ricerca di un ascensore funzionante chiedendo informazioni al personale infermieristico che ha fatto da vera e propria "guida" per alleviare i disagi di persone che non avrebbero avuto certamente bisogno di partecipare a quella che rischiava di trasformarsi in una incredibile e paradossale gimkana all'interno dell'ospedale. Sarebbe auspicabile una manutenzione più puntuale trattandosi di servizi sanitari rivolti a persone che hanno bisogno di assistenza immediata.