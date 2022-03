Acate, solidarietà alla Nazione in guerra: un ucraino sarà Cittadino onorario

Un cittadino ucraino, già individuato, riceverà nei prossimi giorni la Cittadinanza onoraria di Acate e al termine della cerimonia una fiaccolata per la pace partirà dal Castello dei Principi di Biscari per piazza Libertà, dove rappresentanti delle tre confessioni religiose locali, ortodossi, musulmani e cattolici, si riuniranno in preghiera.

La Giunta e il Consiglio comunale, dopo avere incontrato la piccola comunità ucraina (25 persone) ed espresso i sentimenti di vicinanza e solidarietà per le atroci e intollerabili sofferenze a cui è sottoposta la Nazione, vuole compiere un gesto concreto di partecipazione al dolore. Ed intanto anche qualche associazione si mobilita per chiedere l’immediata cessazione del fuoco. Al Circolo di Conversazione, da sempre sensibile e attento agli avvenimenti internazionali nonché fucina di dibattito, uno striscione con la parola “Pace” è stato installato sulla terrazza dello storico sodalizio.