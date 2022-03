Evento Fidapa a Rosolini per la 'Giornata internazionale dei diritti delle donne'

Il Comune di Rosolini, in vista della “Giornata internazionale dei diritti delle donne”, si fa nuovamente promotore di un’iniziativa di importanza sociale ed etica attraverso la conferenza “Donne di ieri, di oggi, professioniste di successo che hanno mutato un sistema tradizionale attraverso conquiste sociali, economiche e politiche”. L’evento, patrocinato da FIDAPA Sezione di Rosolini, si terrà venerdì 4 marzo nell’Aula Consiliare del Comune alle 17:30 alla presenza del sindaco Giovanni Spadola e delle assessore, Concetta Cappello e Marinella Schifitto. Tutta la comunità locale è invitata a partecipare a questo momento di grande rilevanza collettiva, in cui interverranno personalità di spicco, Dorotea Quartararo, presidente del Tribunale di Siracusa, iCorrado Calvo, Presidente di Cultura e Dintorni, Rosalia Maria Sorce, Presidente della Sezione di Siracusa dell’AIDM (Associazione Italiana Donne Medico), l’avvocato Silvana Raudino, il notaio Maristella Portelli, Componente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, la senatrice Marisa Moltisanti, Past Presidente del Distretto Sicilia, la prof.ssa Maria Rita Tumbarello, vice presidente Fidapa e infine i saluti di Maria Antonietta Malandrino, Primo Dirigente della Polizia di Stato di Siracusa. Sarà anche l’occasione per la presentazione dell’ultima fatica letteraria dell’artista poetessa Giusi Spadola Incatasciato, che è pure presidente Fidapa di Rosolini, “Sicilia di rose e di spine. Silloge. Il mio mondo fantastico i miei versi colorati”. “Dipingo i miei versi, scrivo i miei dipinti” sono le parole a cui l’autrice affida il difficile compito di descrivere la propria opera, che promette essere non solo raccolta poetica, ma scrigno dell’essenza stessa dell’artista. Seguiranno in chiusura le performance delle attrici Carmela Barreca e Lalla Bruschi, l’esibizione di danza della maestra Naomi Sessa e la partecipazione del duo “I Cuntastorie”. A fare da sfondo ad un evento carico di valore e significato, opere di Cristina Magnano, Salva La Ferla, Angela Floridia, Giusi Spadola Incatasciato e Laura Santina Alessi.

Maria Concetta Micieli