Calcio, mercoledì di Coppa per il Modica che "ritrova" il Canicattini per il ritorno degli ottavi: all'andata finì 5 a 1

Leggera sgambatura, oggi pomeriggio, per il Modica Calcio di Giancarlo Betta che mercoledì alle 15 tornerà in campo al “Vincenzo Barone” per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblù se la vedranno ancora una volta contro il Città di Canicattini, battuto a domicilio in campionato appena tre giorni fa con il punteggio di 3 – 0. Si parte dal 5 – 1 ottenuto dalla formazione cara a Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo nella gara di andata, che ha permesso all'undici della Contea di ipotecare il passaggio al turno successivo.

“Dobbiamo gestire il vantaggio che abbiamo ottenuto nella gara di andata – spiega a fine allenamento Giancarlo Betta – siamo stanchi perchè ultimamente abbiamo giocato ogni tre giorni e nel limite del possibile cercherò di far rifiatare chi ha giocato di più in queste ultime settimane e dare minutaggio a chi invece ha giocato meno. Certo, per via di infortuni e squalifiche qualche giocatore sarà costretto a fare gli straordinari, ma sono sicuro che chi scenderà in campo darà il massimo per cercare di mettermi in difficoltà nelle scelte future”. Al “Vincenzo Barone” arbitrerà Rosario Pavano della sezione AIA di Enna. Gli assistenti saranno i catanesi Salvatore Rubino e Edoardo Pennisi.