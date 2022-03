Covid, nel Ragusano scende il numero delle persone positive

Continua a scendere, nel Ragusano, il numero delle persone positive al Covid e, per il secondo giorno consecutivo, non si registrano nuovi decessi per cui il numero dei morti è fermo a 489. I positivi, nel rapporto Asp del 2 marzo, sono 3.879: 3,815 in isolamento e 43 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: Acate 104, Chiaramonte 64, Comiso 367, Giarratana 19, Ispica 252, Modica 776, Monterosso Almo 26, Pozzallo 341, Ragusa 742, Santa Croce Camerina 135, Scicli 312, Vittoria 677.