Vittoria, irruzione notturna di vandali nella sede della Cna di via Nicosia

Vandali in azione nella notte nella sede della Cna di Vittoria, in via Emanuele Nicosia. A darne notizie, in un post sul suo profilo Facebook, il responsabile organizzativo del sindacato, Giorgio Stracquadanio. I vandali hanno messo a soqquadro i locali: probabilmente cercavano soldi ma sembra che non ne abbiano trovato. "Rimetteremo tutto in ordine - afferma Stracquadanio - gli autori di questo gesto hanno solo creato qualche disagio agli artigiani e agli imprenditori che si rivolgono a noi. in ogni caso non ci faremo intimidire". Attestato di solidarietà da parte del PD, ecco il documento: "Il Circolo Territoriale del PD di Vittoria, avuta notizia degli atti vandalici e intimidatori perpetrati questa notte ai danni della CNA e della CGIL di Vittoria,

ESPRIME solidarietà alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ed alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, agli Organi di rappresentanza e di organizzazione ed a tutti i soggetti preposti alle sedi di Vittoria;

MANIFESTA forte preoccupazione ed inquietudine per questi atti intimidatori verificatisi in un momento di grave crisi di comparti fondamentali nella vita della nostra Città;

INVITA i cittadini tutti, le forze politiche e sociali della Città ad una attenta vigilanza;

RICHIEDE un immediato intervento delle forze dell’ordine affinché si faccia luce sulla natura di questi atti intimidatori;

AUSPICA il confronto democratico fra tutte le forze produttive della Città e le loro rappresentanze per isolare ogni tentativo di provocazione;

INVITA le forze politiche e sociali alla mobilitazione democratica, a tutela della sicurezza e dello sviluppo economico e sociale della città.

IMPEGNA le proprie rappresentanze a sostenere la battaglia per la sicurezza e la democrazia ed a farsi promotrici di ogni iniziativa necessaria o utile per la tutela della sicurezza e lo sviluppo democratico della Città di Vittoria.

