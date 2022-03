Parte da Rosolini un container di aiuti umanitari per l'Ucraina

L'amministrazione comunale di Rosolini alle bombe di Putin risponde fattivamente con la solidarietà al popolo dell'Ucraina.

Stamane l'assessora Concetta Cappello ha contattato le Comunità ucraine di Modica e Catania per chiedere cosa hanno bisogno i profughi.

Il nodo più importante è quello della logistica, le hanno risposto. Così il sindaco Giovanni Spadola ha contattato in mattinata alcune aziende locali che fanno viaggi all'estero. Grazie al suo interessamento, Rosolini diventa capofila in provincia di Siracusa nell'invio di generi di prima necessità ma anche di vestiti, coperte da inviare con un container che raggiungerà i confini con l'Ucraina.

"Stamane a palazzo di città abbiamo contattato una cittadina ucraina. Con lei abbiamo concordato una spedizione di merce per i profughi. Forse il primo carico partirà lunedì - ha detto il sindaco - Adesso faremo un punto di raccolta comunale".

"Sarà un'azienda di Catania a prendersi il carico - dice l'assssora Cappello - grazie al contatto della 'Tornado S.L. Evolution'. Il container che è lungo 14 metri, partirà da Rosolini e arriverà a Hrubieszow, a due chilometri dal confine ucraino".

Il sindaco Spadola ribadisce il suo appello, ovvero di volere ospitare 60 bambini profughi ed ha già individuato il luogo a Rosolini.