Da Trapani si torna a volare in Francia con Ryanair, Albastar si aggiudica le rotte in continuità Ancona, Perugia e Trieste

La stagione Summer si arricchisce di nuove rotte nazionali ed internazionali dall'aeroporto di Trapani Birgi. E l'aerostazione di rifà il look nel segno del risparmio energetico. La compagnia aerea Ryanair ha già messo in vendita sul proprio sito il volo Trapani-Bordeaux Mérignac, operativo dal 1 giugno, ogni mercoledì e domenica. Dopo sette anni quindi, lo scalo trapanese torna ad essere collegato con la Francia, l'ultimo volo per l'aeroporto di Parigi Beauvais era atterrato il 4 novembre 2015. Non è l'unica novità della stagione estiva del Vincenzo Florio, sono state aggiudicate, infatti, le tratte in continuità territoriale verso Ancona, Perugia e Trieste, lasciate dalla compagnia aerea Tayaranjet. Partiranno dal 27 marzo 2022 e ad aggiudicarsele è Albastar vettore iberico, presente all'aeroporto di Trapani Birgi dal 2020 e già operativo con i collegamenti verso Brindisi, Napoli e Parma, anch'essi in continuità territoriale.