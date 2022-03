Rettifica. '12 Apostoli' a Catania, "l'Acca estranea al processo"

Nell’interesse e quale difensore di fiducia dell’Associazione Cattolica Cultura e Ambiente (denominata ACCA) con sede in Aci Bonaccorsi (CT), via Roma n.51, ho il dovere di precisare: in un articolo da Voi pubblicato in data 28.02.2022 sulla testata giornalistica NuovoSud.it, quotidiano d’informazione, dal titolo - Processo “12 Apostoli” per abusi su minori. condannato 1’ex presidente dell’Associazione Culturale Acca -, viene riportata una notizia non rispondente a verità. Infatti, nel corpo dell’articolo si legge che nel procedimento penale a carico del sig. Piero Altro Capuana * altri “è presente come responsabile civile l’Acca su richiesta del legale delle parti lese”. Comunichiamo che tale affermazione è del tutto destituita di fondamento. L’Associazione da noi assistita è estranea alla vicenda processuale in corso da Voi riferita, in quanto in data 15.09.2020 i gludici della Il sezione penale del Tribunale di Catania hanno, con motivatissima ordinanza, escluso l’ACCA dal processo quale responsabile clvile, accogliendo fattl e documenti da noi prodotti che comprovano l’inesistenza di collegamenti penalmente rilevanti. Le chiedo pertanto l’immediata rettifica dell’articolo sopra indicato nella parte che riguarda le affermazioni su un coinvolgimento de1l’Associazione, quale responsabile clvile, nel processo penale pendente a carico del Capuana Piero Alfio.

Avv. Vincenzo Trantino