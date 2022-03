Contratto edili scaduto a Siracusa, la Cgil: convocare il tavolo

"Bisogna far ripartire le trattative per il rinnovo del contratto provinciale edile già scaduto da 2 anni. Per questo bisogna incontrare al più presto le associazioni costruttori del territorio. Siamo al sesto trimestre consecutivo di crescita provinciale e nel 2021 abbiamo assistito a un boom - come non si vedeva da tempo - di tutti gli indicatori economici provinciali del settore edile: massa salari, ore lavorate, numero di occupati e imprese impegnate". Lo afferma Salvo Carnevale segretario provinciale della Fillea Cgil.

"È certamente merito della illuminante ideazione del superbonus che - abbinato a tutti gli altri incentivi - sta producendo crescite notevolissime - afferma Carnevale -

Ed è il tempo di riconoscere ai lavoratori un giusto compenso in termini di salari, prestazioni, servizi e assistenze. Non possiamo lamentarci del fatto che il settore sia poco attrattivo quando i salari rimangono così bassi e i riconoscimenti dovuti non vengono erogati. Ma ci sono anche altre defezioni contrattuali. Non ci si trinceri dietro la concomitanza della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. A Catania e a Palermo hanno appena rinnovato il contratto e la crescita economica del settore è simile alla nostra.

Convocare, pertanto, immediatamente il secondo tavolo di confronto e procedere spediti verso il rinnovo del contratto coinvolgendo anche CNA nella discussione".