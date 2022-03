Elezioni amministrative in Sicilia, si vota a metà maggio

"Penso di potere fissare le date delle elezioni amministrative entro le prime due-tre domeniche di maggio. In ogni caso, bisogna evitare che il ballottaggio possa andare oltre la metà di giugno". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, a Palermo, in merito alle elezioni amministrative.

"La candidatura di Lagalla a sindaco di Palermo? Ho letto sui giornali di quattro-cinque proposte di candidatura nel centrodestra e altrettante nel centrosinistra:

siamo lontani da un quadro definito". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, commentando la situazione legata alle amministrative comunali di Palermo.

"Quando sarà definito il candidato, chiunque esso sarà avrà il mio in bocca al lupo. Dimissioni Lagalla da assessore all'istruzione?

Nessuno si dimette dal mio governo perché è impegnato col massimo entusiasmo e non vuole lasciare 'dossier', capitoli, aperti".