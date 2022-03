Caro gasolio, confronto tra i sindacati degli autotrasportatori siciliani e la Lega

"Assieme al viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli e al responsabile nazionale del Dipartimento infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi nell’incontro con le associazioni degli autotrasportatori siciliani (AITRAS, FAI SICILIA, CONFARTIGIANATO, ASSOTRASPORT, FITA, CNA E ASSIOTRAT) abbiamo posto le basi per trovare nuove e migliori soluzioni ai problemi della categoria e scongiurare altri scioperi. Le

richieste e le pressioni per contrastare il “caro gasolio” sollevate legittimamente da imprenditori e lavoratori di un comparto importantissimo della nostra economia meritavano, meritano e meriteranno ancora in futuro la massima attenzione e disponibilità della Lega". Lo afferma, in una nota, il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. "Mi fa molto piacere - continua Minardo - che le associazioni abbiano definito “proficuo” l’incontro e che abbiano riconosciuto la bontà del tavolo permanente istituito con loro. Nel decreto Energia appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale gli interventi a favore dell’autotrasporto sono stati aumentati di 80 milioni di euro. Ora siamo al lavoro, sempre in contato diretto con i sindacati di categoria, per trovare nuove risorse con altri provvedimenti nel breve e medio periodo, in particolare fondi per le autostrade del mare e nuovi calmieranti del costo del carburante. Le conseguenze dirette e indirette del conflitto tra Russia e Ucraina sull’approvvigionamento energetico e sul prezzo di gas e petrolio in Italia dovranno a tutti i costi essere ammortizzate per evitare che gli autotrasportatori, in particolare quelli siciliani che hanno difficoltà maggiori degli altri legate alla nostra situazione geografica, vengano messi alle strette e non possano lavorare in maniera

dignitosa e conveniente".