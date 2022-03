Catania, Aidablu arriva al porto per dare inizio alla stagione crocieristica 2022

Alle prime luci di oggi la settima nave da crociera della flotta AIDA CRUISES si è presentata alla banchina del terminal crociere di Catania Cruise Port, segnando la tanto attesa ripresa delle attività. Aidablu è infatti la prima nave da crociera in arrivo a Catania nel 2022, con il suo carico di ospiti (circa un migliaio) per lo più di nazionalità tedesca. Grazie alla giornata particolarmente invitante, numerose sono state le escursioni verso le più rinomate destinazioni turistiche del territorio, ma anche visite guidate a piedi per le vie storiche del centro catanese.