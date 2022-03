Incidente sul lavoro, operaio di Canicattini ferito in un cantiere a Siracusa

Un operaio di Canicattini Bagni, V.L., 25 anni, è ricoverato da questa mattina al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, per un incidente sul lavoro avvenuto a Siracusa. Location della mancaya tragedia, un edificio in via Monsignor Gozzo, una strada a poche centinaia di metri dal polo sportivo della Lukoil di via Piazza Armerina. Per cause che adesso sono al vaglio dei carabinieri, V.L., sarebbe precipitato nella tromba dell'ascensore. Sono stati gli stessi colleghi di lavoro a fare scattare l'allarme. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, i carabinieri, il Nucleo ispettorato del lavoro. I soccorritori, come da protocollo hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il giovane quando è stato tirato fuori dalla tromba dell'ascensore era vigile. Trasportato a Catania, non rischia la vita, ma è un politraumatizzato. Sul luogo dell'incidente sta per sorgere un palazzo ed a costruirlo è una nota impresa di Siracusa.