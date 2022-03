Modica, sabato 5 marzo aprono il museo della pipa Amorelli e quello ornitologico faunistico

L’offerta culturale e museale modicana verrà ampliata a partire da sabato 5 marzo grazie all’apertura di due nuovi musei. Sono il Museo della Pipa – S. Amorelli e il Museo Ornitologico Faunistico. Il primo è ospitato in Corso Garibaldi 58, il secondo a Palazzo dei Mercedari. Il Museo della Pipa, unico nel suo genere, aprirà i battenti sabato alle 11 e conterrà le realizzazioni di uno dei più famosi maestri pipai internazionali, il nisseno Salvatore Amorelli. Amorelli produce pipe gioiello, mescola materiali preziosi, come la radica e il corno con diamanti, perle e oro. Questo è il motivo per cui le sue le pipe sono entrate a far parte della vita di personaggi importanti come il re saudita HH Abdullah Al-Saud, il Papa Sua Santità Giovanni Paolo II, l’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, l’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl e al fumettista italiano Milo Manara. L’ingresso sarà gratuito e regolamentato da green pass.

Palazzo dei Mercedari ospiterà invece la collezione messa a disposizione dall’Istituto di Istruzione Superiore Archimede che ha dato vita al Museo Ornitologico Faunistico. Alle 16:30 di sabato 5 marzo il taglio del nastro al Palazzo dei Mercedari che diventa sempre di più polo museale di eccellenza. In esposizione decine di specie volatili custodi dei nostri boschi, delle coste e della campagna iblea. Anche in questo caso l’ingresso sarà sempre gratuito e regolato dall’esibizione del green pass. “Siamo orgogliosi per l’apertura di questi altri due poli culturali – commenta il Sindaco Abbate – che arricchiscono ancora di più l’offerta museale della nostra Città. Dopo quello della Medicina, il Museo Etnografico, l’esposizione entomologa, ora tocca a queste altre due preziose e particolari esposizioni che sono sicuro non mancheranno di attirare tantissimi visitatori”.