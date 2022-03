Calcio, Coppa Italia: il Modica sul velluto ne fa altri 5 al Canicattini e approda ai quarti di finale

Modica Calcio 5

Città di Canicattini 0

Marcatori: pt 19' Drago, st 15' Tripoli, 21' Toscano, 35' Kebbeh, 42' Tripoli

Modica Calcio: Incorvaia, Musso, Butera (st 24' Terranova), Misseri (1' st Vindigni), Basile, Toscano, Genovese, Caruso, Tripoli, Drago, Abbate (11' st Kebbeh). A Disp: Incatasciato, Agodirin. All. Giancarlo Betta.

Città di Canicattini: Vasques, Sprovieri (30' st Notturno), Lattante, Sidibe, D'Agostino, Giardina, Raeli, Miceli, Sigona, Camara, Amato. A Disp: Cassarino. All. Andrea Randazzo.

Arbitro: Rosario Pavano di Enna.

Assistenti: Salvatore Rubino e Edoardo Pennisi di Catania.

Con la qualificazione già in tasca dopo il 5 – 1 ottenuto nella gara di andata, il Modica Calcio batte 5 – 0 nella gara di ritorno il Città di Canicattini e approda ai quarti di finale della Coppa Italia riservata alle squadre del campionato di Promozione. Un test servito al tecnico Giancarlo Betta per dare minutaggio a chi ha giocato meno fino a questo momento e tenere alta così la concentrazione di tutta la rosa ora che la stagione sta per entrare nella fase decisiva.

Prima da titolare per Francesco Abbate e Salvo Caruso ed esordio in prima squadra per Egidio Terranova che insieme a Salvatore Misseri sono i giovani provenienti dal florido settore giovanile del Modica Airone che potranno scrivere il loro futuro con la maglia rossoblu e conferma la voglia di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo di puntare sempre in alto ma con una squadra che può garantirsi un futuro con i prodotti del vivaio vero fiore all'occhiello della squadra rossoblù.

La gara con il Città di Canicattini è stata giocata a ritmi blandi, ma i padroni di casa ad ogni accelerazione hanno creato i presupposti per andare a segno.

Al 13' la prima occasione di marca rossoblu. Scambio in velocità Drago – Butera con tiro dell'esterno che finisce a lato.

Al 14' ci prova Misseri dal limite con Vasques che para a terra.

Al 19' arriva il vantaggio rossoblu con Drago che sfrutta alla perfezione l'assist di Tripoli e batte con un diagonale il portiere canarino.

Al 26' punizione dal limite di Genovese, Vasques in tuffo devia in angolo

Al 29' si va vedere in avanti la formazione di Andrea Randazzo con Raeli che va via in velocità sulla destra entra in area e lascia partire un diagonale sul quale Incorvaia all'esordio in maglia rossoblù para a terra.

Al 35' Misseri lavora un bel pallone all'interno della lunetta dei sedici metri e prova il tiro ribattuto da un difensore, palla che arriva ad Abbate pronto alla conclusione parata da Vasques.

Si va così al riposo con il rossoblù di casa avanti di misura.

Nella ripresa al 6' altra occasione per Abbate che tira da buona posizione, ma Vasques dice no respingendo con un piede.

Al 15' Tripoli raddoppia con un diagonale dalla sinistra che s'insacca all'angolo basso alla sinistra di Vasques.

Al 21' scrive il suo nome sul taccuino dei marcatori anche Toscano,che chiede ed ottiene triangolazione sulla sinistra da Tripoli e con un diagonale fa secco Vasques.

Al 35' Kebbeh fa tutto da solo, ruba palla a centrocampo e s'invola in velocità verso l'area di rigore ospite, entra all'interno dei sedici metri avversari e con un rasoterra infila per la quarta volta Vasques.

Al 42' arriva il quinto gol. Tripoli ruba palla nella zona nevralgica del campo arriva tutto solo davanti a Vasques in uscita lo evita e mette in rete a porta vuota per la sua doppietta personale.

Poi il fischio finale del direttore di gara con il Modica può dedicare il passaggio del turno a Zio Pietro nel giorno del nono anniversario dalla sua morte.

“Abbiamo gestito bene la partita e dato spazio a chi ha giocato meno – dichiara soddisfatto a fine partita Giancarlo Betta – abbiamo messo in campo diversi ragazzi del settore giovanile che meritavano di giocare per l'impegno che mettono ogni giorno in allenamento per valutare anche se possiamo contare su loro dal momento che la stagione sta per entrare nella fase cruciale. Ho avuto le risposte che mi attendevo. Ora archiviamo il passaggio del turno di Coppa Italia e concentriamoci sul campionato dove siamo attesi dal derby con lo Scicli che arriverà a Modica con il morale alto dopo il successo sul Priolo e venderà cara pelle per cercare di tornare a casa con un risultato positivo”