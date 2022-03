Cobas scuola Siracusa, sportello sociale alla Borgata

I docenti Cobas del presidio provinciale di Siracusa comunicano che lo Sportello Sociale Borgata, sito in Via Carso n. 98, nello storico quartiere siracusano, offre sostegno e consulenza legale e sindacale grazie all'azione dei volontari e delle volontarie dello Sportello, con l'assistenza sindacale della Confederazione Cobas (Pubblico Impiego, Sanità, Lavoro Privato, Scuola). Per l'assistenza sindacale, anch'essa basata sul volontariato dei comitati di base Cobas, lo Sportello inoltra le richieste ai consulenti con cui verrà concordato un appuntamento nella sede Cobas, in via Carso n. 100. Lo Sportello Sociale Borgata si pone anche come un punto di aggregazione e di discussione, in questo senso il prossimo appuntamento sarà domani, venerdì 4 marzo, dalle ore 18:00 in poi, durante il quale si terrà l'incontro con l'equipaggio della ResQ People, nave di soccorso umanitario in mare. I Cobas ricordano inoltre che per quanto riguarda le scadenze sindacali, nel settore Scuola è possibile fare la domanda di trasferimento per l'anno 2022/2023: PERSONALE DOCENTE (dal 28.2 al 15.3) e PERSONALE ATA (dal 9 al 25 marzo). Lo Sportello Sociale Borgata è aperto, previa prenotazione, ogni venerdì dalle 16 alle 17 (per appuntamenti chiamare +39 335 620 3235). Servizi gratuiti per gli iscritti.