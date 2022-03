Rapine a Catania sempre con la stessa tecnica: arrestate 2 persone

Su richiesta della Procura Distrettuale di Catania, il Gip del Tribunale ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Giovanni Spampinato, 43 anni, e Lucio Romano di 33, gravemente indiziati di aver commesso, in concorso tra loro, una serie di rapine aggravate, in danno di esercizi commerciali del capoluogo. Il provvedimento è stato eseguito il 14 febbraio 2022 dalla Polizia di Stato.

Sotto la direzione di questa Procura, le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile – Squadra Antirapine, la quale ha avviato tempestivi accertamenti finalizzati alla identificazione di due soggetti che, tra il mese di dicembre 2021 ed il mese di febbraio 2022, si erano resi responsabili di diverse rapine caratterizzate da un modus operandi collaudato e sintomatico di un’attenta programmazione delle loro azioni criminose.

L’analisi dei filmati dei servizi di videosorveglianza degli esercizi commerciali in cui erano state commesse le rapine ha consentito di ricostruire la dinamica dei singoli episodi di reato, analoghi per modalità esecutive, e di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Spampinato e Romano.