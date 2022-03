Scicli, quarto candidato a sindaco: Forza Italia lancia l'imprenditore Carmelo Vanasia

Sono già quattro i candidati a sindaco per le elezioni comunali a Scicli. E' sceso in campo, sostenuto da Forza Italia, l'imprenditore Carmelo Vanasia. Forza Italia presenterà una propria lista che affiancherà quella civica presentata dal candidato. Ne ha dato notizia è il coordinatore provinciale di Ragusa, Giancarlo Cugnata. Apprezzamento per la scelta è stato espresso dal coordinatore regionale e presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. Gli altri tre che correranno per la poltrona di sindaco sono Mario Marino, Giorgio Vindigni e Giovanni Venticinque. Marino è sostenuto da quattro liste civiche; Giorgio Vindigni è appoggiato dal Movimento 5 Stelle e dalle altre forze di coalizione del centrosinistra; Giovanni Venticinque, ex sindaco, è sostenuto da Fratelli d'Italia e Diventerà Bellissima.