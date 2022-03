Ordine Commercialisti Ragusa: Attinelli riconfermato presidente

Maurizio Attinelli è stato riconfermato alla presidenza dell’Ordine dei Commercialisti e dei Revisori Contabili di Ragusa. L’elezione è avvenuta all’unanimità attraverso il voto elettronico. Dal canto suo, Maurizio Attinelli, coordinatore della Conferenza degli Ordini dei Commercialisti, si era presentato con un programma elettorale che, rimanendo nel solco di quanto di buono fatto in questi anni, guarda con grande attenzione al futuro. Legalità e trasparenza sono i punti cardini da cui partire, ma in questo nuovo corso si punterà molto sulla formazione e alle relazioni con altre professioni.

Il nuovo direttivo dell’Ordine dei Commercialisti e dei revisori contabili di Ragusa si è già insediato e, oltre Attinelli, ne fanno parte, Francesca Mazzola (Vice Presidente), Giuseppe Antoci (Segretario), Michelangelo Aurnia (tesoriere). E poi ancora: Pino Rosa, Giuseppe Antoci, Bruno Sallemi, Sergio Cassisi, Sonina Mallia, Carla Occhipinti, Patrizia Caccamo, Pietro Affè e Giuseppe Rosa.

Nella foto da sinistra in alto: Pietro Affè, Giuseppe Antoci, Bruno Sallemi, Michelangelo Aurnia , Sergio Cassisi, Giuseppe Rosa, Seduti: Sonia Mallia, Carla Occhipinti, Maurizio Attinelli, Francesca Mazzola, Patrizia Caccamo.