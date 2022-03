Messina, operazione di controllo della Polizia metropolitana

Polizia metropolitana: 121 i veicoli controllati nel corso dell'operazione di controllo del territorio condotta a Messina in sinergia con la Polizia municipale. Diciannove le sanzioni per complessivi 3.451 euro a carico dei trasgressori. L'operazione è stata coordinata dal comandante della Polizia metropolitana, Daniele Lo Presti, in sinergia con la Polizia municipale diretta dal commissario capo Marco Crisafulli. Sono stati effettuati posti di controllo nella zona nord (Viale Giostra) zona centro (Via Garibaldi) e zona sud (Pistunina, Via Adolfo Celi); controllati 121 veicoli, ed elevate 19 sanzioni.