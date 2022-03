Guerra in Ucraina, i russi colpiscono la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Notte di terrore in tutta Europa e nel mondo per l'Ucraina, dove nella notte tiri russi contro una centrale, colpita e incendiata, per qualche ora hanno evocato lo spettro di una nuova Chernobyl. Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare a sei reattori della città di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media internazionali. Nessuna fuga radioattiva è stata rilevata, riferisce il regolatore ucraino.

