Incidente stradale sulla A20: sbalzato dall'auto, morto un 52enne

Un 52enne è deceduto in un incidente autonomo sull'autostrada A20, Messina-Palermo. L'uomo viaggiava in auto con il figlio di 24 anni che è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'auto, per cause in corso di accertamento, tra gli svincoli di Rometta e Villafranca, in direzione Messina, è uscita di strada andando a schiantarsi contro il guard rail. Nel violento impatto la vittima è stata sbalzata dall'abitacolo ed è precipitata dal viadotto. La polizia stradale indaga sulla dinamica dell'incidente.