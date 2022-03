Marsala, trentennale delle stragi di mafia: una via intitolata a Emanuela Loi

Prendono il via a Marsala gli eventi per il 30° Anniversario delle stragi di mafia. Martedì prossimo, 8 Marzo, l'Amministrazione comunale e la Questura di Trapani promuovono due iniziative istituzionali aperte alla cittadinanza. Il primo appuntamento è alle ore 17:00 in via Verdi, dove un tratto della strada - quello in cui ha sede il Commissariato della Polizia di Stato - sarà intitolato ad Emanuela Loi, l'Agente di Polizia che ha perso al vita nell'eccidio di via D'Amelio.

Nella serata dello stesso 8 Marzo, al Teatro Impero (ore 21:00), si terrà il Concerto della storica e prestigiosa Banda Musicale della Polizia di Stato. Assieme ai 60 musicisti diretti dal Maestro Maurizio Billi, sul palcoscenico i soprani Lucia Nicotra e Liliana Aiera, con il tenore Aldo Caputo. Nel corso dell'esibizione, condotta da Salvo La Rosa, musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Franz Lehar, Ennio Morricone. L'Inno Nazionale di Goffredo Mameli chiuderà il concerto, ad ingresso libero e nel rispetto delle norme anticovid.

Il sindaco Massimo Grillo e il Questore Salvatore La Rosa nel ribadire l'invito ai cittadini a partecipare, sottolineano che sia l'intitolazione della “Via Emanuela Loi” che il “Concerto” al Teatro Impero si sono volutamente far coincidere con la ricorrenza della “Giornata Internazionale della Donna”. Pertanto, l'auspicio è che le donne - cui verranno donati dei fiori al termine del Concerto - facciano sentire la propria vicinanza e presenza a questi momenti commemorativi, programmati per il prossimo 8 Marzo.