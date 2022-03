Noto, truffa on line: denunciata una donna di Salerno

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno denunciato una donna di 64 anni, di Salerno, già conosciuta alle forze di polizia, per il reato di truffa online. La donna, utilizzando un sito internet, aveva venduto un aspirapolvere di una nota marca ricevendo la somma di 259,50 euro dall’acquirente che, però, non ha mai ricevuto l’oggetto acquistato. Al termine dell’attività investigativa gli agenti del Commissariato di Noto riuscivano ad individuare la donna che, raggiunta dalla Polizia di Salerno è stata denunciata per truffa.