Sicilia, operazione “Oro Rosso” contro i furti di rame in ambito ferroviario

Operazione "Oro Rosso": 151 persone controllate, 25 località sensibili ispezionate, 40 operatori Polfer impegnati: è il bilancio della terza giornata dell’anno dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. I controlli si sono svolti sia su strada che lungo la linea ferroviaria ma anche in 10 centri di raccolta e trattamento di rifiuti speciali e metallici. All’attenzione degli investigatori, le autorizzazioni in possesso dei “rottamai”, la verifica sul rispetto delle stringenti normative ambientali in materia nonché la tracciabilità dei materiali trattati. Nel corso dell’operazione, condotta in tutta la Sicilia, non sono state rilevate criticità.