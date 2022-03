Ars, Lupo (PD) presenta disegno di legge per adeguare indennità amministratori locali

"I sindaci siciliani non sono di serie B, meritano lo stesso adeguamento delle indennità che la manovra finanziaria nazionale ha recentemente disposto per i loro colleghi delle alte città italiane". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars che, insieme con gli altri deputati del gruppo parlamentare ha presentato un disegno di legge che prevede l'adeguamento delle indennità di sindaci, vicesindaci, assessori comunali e presidenti del consiglio comunale agli aumenti previsti nel resto d'Italia. Il ddl prevede inoltre che i fondi necessari agli adeguamenti non siano a carico dei singoli comuni ma del bilancio della Regione.

"Chiediamo alla presidenza dell'Ars di poter discutere al più presto il ddl - aggiunge Lupo - e ci auguriamo che possa trovare il sostegno delle altre forze parlamentari".