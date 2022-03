Ucraina, la Uil alla veglia per i profughi a Palermo

La Uil Sicilia e Palermo, guidata da Luisella Lionti, accoglie l'invito dell'arcivescovo Corrado Lorefice e parteciperà alla veglia di preghiera per l'Ucraina oggi alle 21 presso la cattedrale di Palermo. "La Uil è pronta ad accogliere ed aiutare i profughi, soprattutto donne e bambini, in fuga dall'Ucraina. La nostra terra ha già ospitato e assistito i migranti in fuga da guerra e povertà. Non ci tireremo indietro nemmeno questa volta. Presso tutte le nostre sedi, infatti, gli operatori potranno aiutare le famiglie a compilare le domande e i moduli per ottenere più velocemente la richiesta di asilo politico o il ricongiungimento familiare. Ma anche a rispondere a tutte le domande che riguardano servizi e lavoro. Questo sindacato - conclude Lionti - è da sempre contrario a tutte le guerre, sarà in prima linea anche questa volta facendo appello a dialogo e pace.

Intanto le nostre bandiere sono a mezz'asta con un drappo nero" si legge nella nota.