Canicattini città per la pace: fiaccolata per dire no alla guerra in Ucraina

Canicattini Bagni città per la Pace ieri sera, con una commossa e partecipata Fiaccolata promossa dalla Presidenza del Consiglio comunale e dall’Amministrazione comunale, ha detto NO alla guerra ed espresso piena vicinanza e solidarietà all’Ucraina auspicando l’immediata fine del conflitto. In tanti si sono dati appuntamento, in silenzio, alle ore 18, davanti al Centro Diurno Anziani di via XX Settembre per far sentire al popolo ucraino, vittima di una ingiusta e immotivata aggressione violenta da parte della Russia, tutta la loro solidarietà.

Accanto al Sindaco Marilena Miceli, al Presidente del Consiglio comunale Paolo Amenta e alla Vice Presidente Loretta Barbagallo, c’erano gli Assessori Gazzara, Scirpo, La Rosa, e i Consiglieri di maggioranza e minoranza, insieme, senza appartenenze, il Centro Diurno Anziani, il Gruppo comunale di Protezione Civile, la Polizia Municipale e il loro Comandante Giuseppe Casella, i Carabinieri della locale Stazione, i bambini di classi della scuola dell’infanzia con il loro piccolo striscione, alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” e studenti del locale Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, tornati questa mattina in Piazza Borsellino con i loro docenti nell’ambito dell’iniziativa regionale "Le scuole siciliane per la PACE".

E ancora a portare la loro adesione anche la Rete degli Studenti Medi, i ragazzi delle società sportive, gli scout, personalità come il Cavaliere della Repubblica Avv. Paolo D’Orio, il Presidente della Rete Museale ed Ecomuseo degli Iblei, Paolino Uccello, il Presidente e il Direttore della Banda Musicale, Sebastiano Scaglione e Sebastiano Liistro, con alcuni giovani musicanti, il Segretario provinciale della Flc Cgil, Gianni La Rosa, artisti come Antonio Paguni, i rappresentanti dei Lions e i ragazzi ospiti degli Sprar cittadini, ma soprattutto c’erano le famiglie con i loro bambini, a testimoniare dolore per le atrocità che la guerra e i bombardamenti dei centri abitati causano.

Lungo il percorso per raggiungere il Palazzo Municipale il corteo si è fermato davanti alla Chiesa Madre “S. Maria degli Angeli” dove il Parroco Don Sebastiano Ferla ha recitato una preghiera conclusa dalle parole di una poesia letta da Vincenza Gianfriddo “… Chiunque è in dovere di attenzionare questa situazione, perché siamo tutti figli dello stesso Signore…”.