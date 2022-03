Ucraina, forse si anticipa il negoziato, Zelensky in Polonia

l terzo round dei colloqui tra Russia e Ucraina, annunciato per l'inizio della prossima settimana, potrebbe essere anticipato a domani o dopodomani. Lo ha detto Mikhaylo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dalla Tass.

Secondo il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram - secondo quanto riferisce la Tass - Zelensky "ha lasciato l'Ucraina ed è andato in Polonia". Ma non c'è nessuna conferma da parte ucraina.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, condanna l'attacco scellerato da parte della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Putin ha avvertito coloro che si oppongono alle azioni della Russia in Ucraina di "non esacerbare la situazione" imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese.