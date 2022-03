Televisione, Licia Colò alla scoperta di Castellammare del Golfo su La7

“Eden un pianeta d salvare”, sabato 5 marzo mostrerà gli antichi granai, la riserva dello Zingaro e Scopello. Castellammare del Golfo con i suoi antichi granai in pieno centro storico, la riserva dello Zingaro e la tonnara di Scopello sarà tra i protagonisti, sabato 5 marzo, alle 22, 30 su La7, della nuova puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò. Il viaggio di Licia questa settimana parte dal centro storico di Tivoli per poi raggiungere Castellammare del Golfo dove la presentatrice, da oltre trent'anni tra i volti più amati della tv, racconterà Castellammare del Golfo e alcune delle sue caratteristiche storico ambientali su "Eden - Un pianeta da salvare", il seguito programma di La7 in onda il sabato sera e giunto alla terza stagione.