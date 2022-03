È morto Antonio Martino, ex ministro degli Esteri e della Difesa

È morto questa notte il politico ed economista Antonio Martino: aveva 79 anni. Nel 1993 fu tra i fondatori di Forza Italia; fu eletto alla Camera nel 1994, e fu ministro degli Esteri del primo governo Berlusconi, tra il 1994 e il 1995. Durante il secondo e il terzo governo Berlusconi fu ministro della Difesa, dal 2001 al 2006. Nel 2015 fu indicato dallo stesso Berlusconi come candidato per la presidenza della Repubblica, ma si disse non disponibile. Fino al 2018 era stato deputato di Forza Italia: dopo sei legislature, nel 2018, aveva deciso di non ricandidarsi. Nato a Messina (la madre era Alberta Stagno D' Alcontres) e laureatosi in Giurisprudenza all'Ateneo di Messina, Antonio Martino è stato il più famoso politico ed economista messinese degli ultimi decenni. Il padre, Gaetano, aveva contribuito in maniera determinante a far nascere l'Unione Europea proprio con la conferenza internazionale di Messina del 1955.

“E’ un grande dolore sapere della scomparsa di Antonio Martino, uno dei fondatori di Forza Italia. Sono felice di averlo avuto come amico, una persona dalle doti politiche e umane straordinarie. Ci mancherà”.

Così il Presidente dell’Assemblea Regionale siciliana, Gianfranco Miccichè alla notizia della scomparsa di Antonio Martino.