Calcio, derby domenica al "Vincenzo Barone": il Modica ospita lo Scicli e Betta predica umiltà

Allenamento di rifinitura per il Modica Calcio di Giancarlo Betta che dopo le fatiche di Coppa Italia di mercoledì, domenica pomeriggio è atteso da un nuovo impegno casalingo in campionato. Per la sesta giornata di ritorno, infatti, i rossoblù di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo saranno impegnati nel derby con il Calcio Scicli. Un testa coda che sulla carta non dovrebbe creare problemi all'undici modicano, ma il tecnico dei rossoblù vuole tenere alta la concentrazione e non vuole assolutamente sottovalutare i cremisi di Totò Orlando che dopo la vittoria casalinga con il Priolo della scorsa settimana hanno riaperto i giochi in chiave salvezza e faranno di tutto per uscire indenni dal “Barone”.

“In questo momento – spiega a fine seduta Giancarlo Betta – non dobbiamo assolutamente guardare la classifica perchè cadremmo in errore. Lo Scicli è cambiato parecchio rispetto alla gara di andata, ha cambiato guida tecnica e il successo ottenuto contro il Priolo conferma che è una squadra in crescita. Noi siamo reduci da un periodo in cui abbiamo giocato ogni tre giorni e siamo un po' stanchi, ma credo di avere una rosa che da ampie garanzie e possiamo sopperire senza difficoltà alle assenze per infortuni e squalifiche. La stagione entra nella fase decisiva, quindi bisogna rimanere concentrati su ogni partita senza sottovalutare nessun avversario perchè ogni squadra insegue i propri obiettivi e quindi darà il 100% per cercare di ottenerli”.

Il derby tra Modica Calcio e Calcio Scicli di domenica al “Barone” è stato affidato al signor Fabrizio Narcisi della sezione AIA di Agrigento che sarà coadiuvato da Matteo Damantino e Roberto Vella della sezione arbitri di Catania. Calcio d'inizio fissato per le 15.

Per assistere al derby del “Vincenzo Barone” è obbligatorio possedere il super green pass e in tribuna si deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata della partita.

I biglietti sono già acquistabili in prevendita al costo di 5 euro, nei seguenti punti vendita:

Bar Tabacchi la Contea, Via Nazionale (vicino stadio “Barone”) dove è possibile acquistare il tagliando d'ingresso per il settore ospiti.

Pasticceria Pulino, Viale Manzoni, Modica Alta.

American Bar,Viale Quasimodo quartiere Vignazza a Modica Bassa.

Mojo Cafè, Via Risorgimento, quartiere Sorda.