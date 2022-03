Pachino affida al Comune di Rosolini raccolta Pro Ucraina

Parte martedì da Rosolini il Tir della solidarietà per l'Ucraina. L'iniziativa dell'amministrazione comunale è diventata punto di riferimento dell'intera zona sud della provincia di Siracusa. A conferire alimenti e beni di prima necessità arrivano pure da Portopalo e dalla vicina Noto.

Questa mattina a consegnare il carico di aiuti per il popolo ucraino è stato don Bruno Carbone, parroco della chiesa Madre di Pachino. Il sacerdote è stato ricevuto dal sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola e dall'assessora alle politiche sociale, Concetta Cappello. Il parroco ha portato la raccolta della gente di Pachino. "Ringrazio i pachinesi per la loro generosità - ha detto Spadola - Stesso discorso vale pure per tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti del popolo ucraino". La merce partirà nella giornata di martedì per Hrubieszow, fermandosi a 2 chilometri dal confine tra Polonia ed Ucraina.